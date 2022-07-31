Миссию по патрулированию возглавят четыре венгерских истребителя JAS-39, которые будут базироваться в Литве.

Германия, Венгрия и Италия с 1 августа начнут патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО.

Сообщается, что немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к выполнению обязанностей в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона.

"В ближайшие месяцы четыре венгерских истребителя JAS-39 и около 80 человек личного состава возглавят миссию на авиабазе ​​Шяуляй в Литве", - говорится в сообщении.

Еще четыре немецких Eurofighter будут вылетать с Эмари в Эстонии, итальянские Eurofighter будут базироваться в польском Мальборке.

"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля. Союзники по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих стран нет собственных истребителей.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале, НАТО усилило воздушное патрулирование в восточной части Североатлантического союза дополнительными самолетами.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна попросит помощи у Румынии, которая является действующим членом НАТО, в случае вооруженной агрессии России.

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