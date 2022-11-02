Принятия решения по геополитическому курсу Сербии требует Германия.

Федеральное правительство Германии призывает президента Сербии Александра Вучича определиться с геополитическим курсом его страны. От него требуют сделать выбор: вступление в ЕС или сближение с Россией.

Об этом пишет Welt.

По данным издания, в Германии "удивлены и разочарованы" тем фактом, что Сербия подписала соглашение о сотрудничестве с Российской Федерацией. Такие действия не сответствуют ожиданиям ЕС относительно того, что кандидаты на вступление в блок также должны принять европейские санкции против России.

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"Необходимость принятия решения становится все более острой из-за геополитических событий (речь о войне в Украине – ред.)", – приводит издание слова представителя немецкого правительства.

Как отмечает издание со ссылкой на правительство ФРГ, если Вучич примет решение по курсу Сербии в сторону укрепления отношений с ЕС, Германия окажет ему поддержку. В то же время продолжение отношений с Россией приведет к обратным последствиям.

Война в Украине: позиция Сербии

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Сербия продолжает заигрывать с РФ. Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что дружба с Россией "имеет огромное значение" для страны и без нее есть риск "физического исчезновения Сербии".

Кроме того, Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России. Страну неоднократно предупреждали, что Сербия не сможет продолжать евроинтеграцию без санкций против Российской Федерации и Беларуси.

В то же время ранее Сербия заявила о том, что не признает результаты псевдореферендумов на захваченных Россией украинских землях. Там подчеркнули, что это полностью противоречит государственным и национальным интересам страны.