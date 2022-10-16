По его словам, она имеет огромное значение.

Сербии нужно признать, что Европейский Союз не хочет принимать ее.

Об этом заявил Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин в интервью Večernje Novosti.

По его словам, с потерей политической независимости члены ЕС начинают терять свою экономическую мощь.

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"Вопрос не в том, хотим ли мы вступить в ЕС, а в том, хочет ли ЕС Сербию. Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны. Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет. Отношение к ЕС – это вопрос не эмоций, а рациональных решений", - заявил Вулин.

Также он отметил, что дружба с Россией "имеет огромное значение" и без нее есть риск "физического исчезновения Сербии".

Позиция Сербии по войне в Украине

Как известно, Сербия не ввела санкции против России даже плсде полномасштабного вторжения в Украину. В то же время они присоединились к ряду санкций против Беларуси.

Пророссийские санкции в Сербии значительно возросли на фоне поддержания Россией принадлежности Косово к Сербии, в то время как большинство стран Запада признали его независимость. Украина, хоть и не признала независимость Косово, воспринимается как государство из враждебного западного лагеря.

Известно, что Сербия получает из России 100% необходимого газа.

Ранее СМИ сообщали, что Европарламент планирует попросить приостановить переговоры о вхождении Сербии в ЕС из-за того, что власти страны не присоединились к санкциям против России.

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