Соответствующей резолюцией Бундестаг также призывает к дальнейшей политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины.

В среду, 30 ноября, Германия стала 19 страной, признавшей Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, это решение поддержали все демократические фракции немецкого парламента – социал-демократы, свободные демократы, Зеленые и ХДС/ХСС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что признание Германией Голодомора геноцидом украинского народа — это не просто историческое решение.

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"Это событие, о котором нам много лет говорили: никогда этого не будет. Просто потому, что не будет. Но принцип внешней политики президента Зеленского заключается в том, что нет ничего невозможного", – подчеркнул он.

Кулеба отметил, что это восстанавливает историческую справедливость и чтит память миллионов жертв геноцида, который "Сталин и его приспешники совершили против нашего народа".

"Мир не смог остановить это преступление тогда, но может хотя бы остановить российскую ложь о нем сейчас и назвать его тем, чем он был: геноцидом", – добавил министр.

По его словам, это также результат многолетних усилий украинской дипломатии – посольства Украины в ФРГ, нашей общины, активного гражданского общества.

В МИД также отмечают, что резолюцией "Голодомор в Украине: помним – чтим – предостерегаем" Бундестаг так же призывает к дальнейшей политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украины.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Аналогичное решение приняли в Румынии. Там депутаты обеих палат парламента на совместном заседании 23 ноября приняли декларацию с осуждением преднамеренного устроенного голода (Голодомора), которому украинский народ был подвергнут в 1932-1933 годах.

Кроме того, в мае 2021 года Палата представителей американского штата Техас приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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