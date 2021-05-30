В тексте резолюции говорится, что жертвами Голодомора в Украине по разным оценкам стали от 3,5 до 10 миллионов человек.

Палата представителей штата Техас приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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Соответствующая резолюция была принята Палатой 26 мая, «за» проголосовали 142 парламентария штата.

В тексте резолюции говорится, что жертвами Голодомора в Украине по разным оценкам стали от 3,5 до 10 миллионов человек. При этом, Голодомор уже был признан геноцидом на уровне Сената США и Американской комиссии по голоду в Украине.

Палата представителей штата Техас объявила ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв Голодомора.

Признание Голодомора геноцидом в США

В 2018 году Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

В том же году Палата представителей США единогласно приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинцев.

Таким образом геноцид украинского народа был полностью признан на уровне Конгресса США. Подобные решение за минувшие годы приняли законодатели ряда американских штатов.

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Автор: Дмитрий Захаров