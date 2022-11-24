Румынский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Как сообщило издание Agerpres.ro, депутаты обеих палат румынского парламента на совместном заседании 23 ноября приняли декларацию с осуждением преднамеренного устроенного голода (Голодомора), которому украинский народ был подвергнут в 1932-1933 годах.
Всего документ поддержали 248 депутатов (один воздержался). В документе, который на пленарном заседании зачитал депутат от группы национальных меньшинств Николае Мирослав Петрецкий, Голодомор признается преступлением против украинского народа и человечества.
Также в декларации отмечается, что румынский парламент решительно осуждает этот акт, направленный против украинского народа, который привел к миллионам жертв и огромным страданиям, является свидетельством массового нарушения основных гражданских прав и свобод.
В документе высказывается солидарность с украинским народом и отдается дань памяти жертвам намеренного голода.
В декларации также решительно осуждается аналогичный преступный метод, с помощью которого румыны в Бессарабии были подвергнуты преднамеренному, искусственну голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах, и высказывается поддержка защиты и уважения основных прав и свобод человека.
Голодомор в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, руководство Украины призвало парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.
По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.
8 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа. Также Голодомор признали геноцидом еще более 17 стран мира.