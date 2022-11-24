Депутаты обеих палат румынского парламента на совместном заседании 23 ноября поддержали соответствующую декларацию.

Румынский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. Как сообщило издание Agerpres.ro, депутаты обеих палат румынского парламента на совместном заседании 23 ноября приняли декларацию с осуждением преднамеренного устроенного голода (Голодомора), которому украинский народ был подвергнут в 1932-1933 годах.

Всего документ поддержали 248 депутатов (один воздержался). В документе, который на пленарном заседании зачитал депутат от группы национальных меньшинств Николае Мирослав Петрецкий, Голодомор признается преступлением против украинского народа и человечества.

Также в декларации отмечается, что румынский парламент решительно осуждает этот акт, направленный против украинского народа, который привел к миллионам жертв и огромным страданиям, является свидетельством массового нарушения основных гражданских прав и свобод.

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В документе высказывается солидарность с украинским народом и отдается дань памяти жертвам намеренного голода.

В декларации также решительно осуждается аналогичный преступный метод, с помощью которого румыны в Бессарабии были подвергнуты преднамеренному, искусственну голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах, и высказывается поддержка защиты и уважения основных прав и свобод человека.

Голодомор в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, руководство Украины призвало парламенты всех стран признать Голодомор сталинского режима в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.

8 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа. Также Голодомор признали геноцидом еще более 17 стран мира.

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