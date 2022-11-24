Глава МИД Германии назвала атаки России на гражданскую инфраструктуру "невыносимым, бесчеловечным преступлением".

Германия организует встречу глав МИД стран "Большой семерки" для согласования мер по поддержке энергоснабжения в Украине.

"На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующие в G7, мы пригласим других партнеров на уровне министров иностранных дел на встречу, чтобы инициировать дальнейшую поддержку энергоснабжения Украины", – сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она также назвала атаки России на гражданскую инфраструктуру "невыносимым, бесчеловечным преступлением".

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"Путину нравится погружать народ Украины в холод и темноту своими ракетами. Он никогда не сломает стремление людей к свободе и нашу поддержку", - подчеркнула Бербок.

Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины

Как сообщал УНИАН, с начала октября Россия как настоящее государство-террорист проводит систематические атаки против энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этих военных преступлений по состоянию на 19 ноября было разрушено около 50% энергетической инфраструктуры государства.

Уже 23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинской энергетике, который привел к обесточиванию многих регионов. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове. Минэнергетики Украины заявило, что во всей энергосистеме состоялся блэкаут.

Из-за обстрелов сработала аварийная защита на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях, что привело к отключению их энергоблоков.

Также в результате попаданий в объекты энергетики, многие регионы Украины остались без тепло- и водоснабжения.

По состоянию на вечер 24 ноября компания ДТЭК сообщила, что в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры уже восстановлено, продолжается постепенное подключение бытовых потребителей. По данным Киевской городской военной администрации, 70% жилого фонда столицы находится в режиме аварийного отключения электроэнергии.

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