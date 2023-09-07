Сейчас он принимает участие в учениях.

Мэр немецкого города Киль в 51 год пошёл на военную службу, впечатленный полномасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины.

Как пишет Bild, Ульф Кэмпфер в молодости отказался от прохождения военной подготовки по этическим соображениям. Теперь он отозвал свой отказ, решив пройти недельное обучение в Мюрвикском военно-морском училище в составе группы "гражданских управленцев".

В фиктивном звании лейтенанта городской голова участвует в плавании на фрегате и в имитации аварийных учений.

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"Я не могу судить, гожусь ли я еще для окопов без военной подготовки и в возрасте 51 года. Но следствием отмены моего отказа от военной службы по соображениям совести является, конечно, то, что в случае необходимости я буду готов со своими способностями защищать нашу свободу. В моем случае это, в основном, юридическая сфера или, например, мой опыт кризисного управления", - добавил он.

Помощь Украине от Германии: последние новости

В начале августа в Министерстве финансов сообщили, что Германия с начала полномасштабной войны предоставила Украине 1,55 млрд долларов финансовой помощи.

По данным аналитиков, в прошлом году немцы пожертвовали пострадавшим из-за войны в Украине людям рекордную сумму - более 1 миллиарда евро.

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