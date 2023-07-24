Немецкое общество приняло близко к сердцу трагедию Украины и оказало украинцам колоссальную помощь.

В 2022 году жители Германии пожертвовали чуть более 1 миллиарда евро на экстренную помощь пострадавшим от войны в Украине. Это абсолютный рекорд пожертвований в ответ на одну чрезвычайную ситуацию, зафиксированный за всю историю страны.

Об этом сообщил Центральный институт социальных проблем Германии (DZI), который опросил 74 различные организации, собиравшие пожертвования.

Отмечается, что речь идет только о денежных донатах. В указанную цифру не входят пожертвования материальных предметов, волонтерская помощь и личная помощь немцев украинцам, которая не поддается количественному исчислению.

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Предыдущий рекорд по объему пожертвований был установлен после цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии. Тогда немцы пожертвовали в помощь пострадавшим 670 миллионов евро. Но с поправкой на инфляцию, это будет лишь на 9% меньше, чем пожертвовали украинцам в 2022 году.

Украинские беженцы в Германии – последние новости

По данным ООН, в Германии сейчас находятся около 900 тысяч украинских беженцев. Больше – только в Польше, где приют нашли около 1,5 миллионов украинцев.

Немецкие власти периодически жалуются, что уже исчерпали возможности для приема украинских беженцев. В то же время, эксперты говорят, что украинцы стабилизировали ситуацию на рынке труда в Германии. Многие граждане Украины заняты на так называемых мини-работах, где зарплата составляет до 450 евро в месяц, что позволяет получать соцвыплаты.

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