Антониу Гутерреш назвал обмен пленными "позитивной вещью".

Генеральный секретатарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что Россия и Украина договорятся об обмене пленными в формате "всех на всех".

Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Антониу Гутерреш назвал обмен пленными "позитивной вещью".

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"Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", - пояснил генсек.

Также он утверждает, что обычно Организация Объединенных Наций не участвует в обмене пленными и что это прерогатива Международного Комитета Красного Креста.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", - сказал генсек.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертов, Украина во время активного контрнаступления на Харьковщине пополнила обменный фонд российскими офицерами, которых можно обменять на защитников "Азовстали". Однако пока точных цифр пополнения пленных назвать нельзя.

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