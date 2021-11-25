Альянс сохраняет бдительность, подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг призывает Российскую Федерацию снизить напряжение у границы Украины, где Россия сосредоточила огромное количество сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы видим многочисленное и необычное сосредоточение сил в сочетании с агрессивной риторикой и дезинформацией из Москвы. Поэтому мы призываем Россию быть открытой, уменьшить напряжение и осуществить деэскалацию", – заявил Столтенберг.

Он сказал, что НАТО сохраняет бдительность и продолжает оказывать Украине политическую и практическую поддержку.

Столтенберг подчеркнул, что поддержка для Украины не представляет угрозы для РФ.

"Это помогает Украине защищать себя от агрессии", – подчеркнул генеральный секретарь.

Также Столтенберг сказал, что на следующей неделе в Риге состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, которые проведут оценку ситуации безопасности и встретятся с главами МИД Украины и Грузии.

Читайте также"Опасения усиливаются": глава МИД Эстонии высказалась об угрозе вторжения Путина в Украину"Это еще одно сильное свидетельство нашей поддержки", – добавил он.

Напомним, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Виталий Саенко