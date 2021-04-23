Даже если большинство российских войск вернутся на базы, безопаснее от этого не станет.

Большое количество солдат и оружия, которых Россия согнала к украинской границе, возвращается на базы. Москва, разжигая напряжение в регионе, не так стремилась к конфронтации, как готовила себе полезные позиции для диалога. На ее условиях.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал 41-й и 58-й армиzv, а также трем элитарным десантным дивизиям, сконцентрированным на юге страны, отойти от границы Украины. И эти новости с радостью встретила фондовая биржа в Москве. Доллар, который в последнее время только дорожал, вдруг стал дешевле на 1,2 рубля, а евро - на 1,5 рубля. Это свидетельствует, что в действительности боялись, что эскалация напряжения приведет к открытому конфликту.

Читайте такжеРФ показала возвращение войск с внезапных ученый в оккупированном Крыму (видео)Кремль закончил или почти закончил (не известно, поличит ли мощная эскадра ВМС России тоже приказ выйти с Черного моря) военный спектакль, который беспокоил мир, мощным аккордом. Речь идет о десантной высадке на крымском полигоне "Опук". В четверг 6 десантных кораблей Черноморского и Северного флота высадили на побережье по батальону морских пехотинцев. А в это время из 40 транспортных самолетов Ил-76 вышли еще более 2 тысяч бойцов спецназначения и 60 бронемашин. В операции приняли участие авиация, артиллерия и все виды ракетных установок.

Теперь войска возвращаются к базам за тысячи километров от Украины. Но российская армия показала, что способна быстро снова собраться здесь и пойти в наступление.

Подготовка к встрече Байдена с Путиным

В то же время, когда Шойгу руководил операцией в Крыму, Владимир Путин готовился к выступлению на мировом климатическом форуме, на который его пригласил президент США Джо Байден. Властелин Кремля, хоть американский лидер и назвал его "убийцей", без колебаний принял приглашение. Под бдительным оком своего американского соперника, которого кремлевское телевидение обкладывает худшими словами, произнес правильную речь, осторожно избегая упоминаний об экологических катастрофах в России.

А еще раньше, в понедельник секретарь Совета Безопасности России Николай Путрушев (под санкциями США уже два года) вместе с советником Байдена по национальной безопасности обсуждали вопросы подготовки встречи своих "шефов". Скорее всего, она состоится еще до лета.

Читайте такжеThe Economist: Запад может отобрать у России деньги на войну с УкраинойПарадоксально, но Путин, не проведший с Дональдом Трампом ни одной полноценной встречи на самом высоком уровне, теперь получил шанс на такие переговоры лишь после смены президента США. И он сам в этом виноват. Потому что чрезмерно помогая Трампу на выборах в 2016 году, он слепил из него "человека Москвы" в глазах всего мира.

Путин пригласил Зеленского, но на своих условиях

В пятницу оказалось, что Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его в Москву. Но сделал он это довольно садистичным способом. Потому что предупредил, что разговоров о Донбассе не будет. Об этом лидеру Украины якобы надо говорить с главарями так называемых "народных республик". Тем самым властитель Кремля посоветовал коллеге из Киева признать часть своей страны отдельными государственными образованиями. И это загнало Зеленского в политических тупик.

"Демонстрация силы у границ Украины, резкие заявления Москвы, изгнание дипломатов - все это сейчас не ведет к открытой конфронтации, но имеет целью подготовить полезные для России позиции перед переговорами", - говорится в статье.

О диалоге с Путиным говорит и Байден, который видит в нем "партнера" в отдельных делах, в которых интересы США и России могут быть одинаковы. Например, в вопросах борьбы с изменением климата, ядерного разоружения или ядерной программы Ирана. Но для Кремля этого мало.

Президент России в среду во время ежегодного обращения сказал, что его страна сама будет определять "свои красные линии". А кто их пересечет, тот "пожалеет, как никогда раньше". В пятницу пресс-секретарь Путина пояснил, что "красные линии" пролегают там, где начинаются "интересы России".

Читайте такжеРоссия объявила пять польских дипломатов персонами нон гратаВ этой риторике слышится нота, к которой Москва постоянно возвращается - стремление к установлению нового "мирового порядка", авторами которого станут, как Большая тройка в Ялте 1945 года, Китай, Россия и США. Каждая из этих сил получила бы свою сферу влияния, в которой бы гарантировала безопасность и могла бы свободно реализовывать свои "интересы".

"А то, что это не в интересах украинцев, белорусов или поляков, Россия, согласно своим имперским традициям, не учитывает. Хоть большинство войск вернутся на базы, безопаснее в целом не стало", - говорится в статье.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань