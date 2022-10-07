Также ее присудили правозащитникам из Беларуси и России.

Лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

Об этом сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

"Лауреаты #NobelPeacePrize представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как известно, "Центр гражданских свобод" основан в 2007 году. Своей миссией они называют становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Беларуский политический заключенный Алесь Беляцкий является руководителем правозащитного центра "Вясна".

"Мемориал" - неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий в СССР.

Нобелевская премия мира

Согласно воле шведского изобретателя Альфреда Нобеля, премия мира должна присуждаться тому, кто "внесет наибольший, или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмене, или сокращении существующих армий и в проведение, или агитацию мирных съездов".

Ранее Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.

В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

Вас также могут заинтересовать новости: