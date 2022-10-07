Украинских пользователей соцсетей такое "соседство" возмутило даже несмотря на то, что представители Украины завоевали Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

Перед публичным объявлением премии Олав Нйолстад из Норвежского Нобелевского комитета сообщил "Центру гражданских свобод", что их организация была одним из получателей премии мира. Реакция представительницы организации была очень эмоциональной.

"Это замечательно! Спасибо! Для нас, как вы понимаете, это очень важно, как части украинского общества", – сказала исполнительный директор организации Александра Романцова. Видео дня

Примечательно, что Нйолстад не уточнил, что премию украинская организация получает вместе с российской и белорусской организациями.

Украинских пользователей соцсетей такое "соседство" возмутило даже несмотря на то, что представители Украины завоевали Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Согласно воле основателя премии, изобретателя Альфреда Нобеля, премию должны присуждать тому, кто "сделает самый большой или самый лучший вклад в дружественные отношения между нациями; в отмену или сокращение армий, которые существуют, и в проведении, либо агитацию мирных съездов".

Украинцы удивлялись решению отметить ею страну-террористку, к тому же – второй год подряд (в прошлом году ее получил главный редактор российской "Новая газета" Дмитрий Муратов).

Подчеркивали, что усилий россиян для прекращения крупнейшей в Европе со времен Второй мировой войны недостаточно для премии мира.

Некоторые украинцы видели в этом попытку примирить три страны.

Массово обращали внимание на абсурдность решения поставить в один ряд воюющие страны.

В Офисе президента разделяют возмущение украинцев. В частности, эмоционально отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк:

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер".

Нобелевская премия мира 2022-что стоит знать

Ранее Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

Наконец 7 октября были объявлены лауреаты. Ими стали:

белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, являщийся руководителем правозащитного центра "Вясна";

неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (базируется в России, действует также в Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах);

украинский "Центр гражданских свобод", основан в 2007 году. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Представители Украины получили Нобелевскую премию мира впервые в истории.

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