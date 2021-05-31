Скульптура символизирует исторические связи между двумя странами.

Франция отправит в Соединенные Штаты Америки новую статую Свободы.

Об этом пишет Politico со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Ожидается, что скульптура прибудет в Нью-Йорк 4 июля, в День независимости США. Новая статуя намного меньше своей "старшей сестры" и будет достигать лишь 2,83 м.

Идея прислать Штатам еще одну статую Свободы появилась в июле 2019 года. Таким образом Франция решила показать США, что до сих пор "хранит верность духу дружбы" между странами, возникшей за годы их истории. Однако проект отложили из-за пандемии COVID-19 и снова вернулись к работе над ним зимой.

Новый памятник установят в саду резиденции французского посольства в Вашингтоне, округ Колумбия, где он будет оставаться в течение следующих десяти лет.

История статуи Свободы: интересные факты

Статуя свободы, возвышающаяся сегодня на острове Свободы возле Манхеттена, также была подарком французских граждан - к столетию американской революции.

Читайте такжеВ Испании в статуе динозавра нашли труп мужчины: он мог попасть туда случайно (видео)Идею создания такой скульптуры в 1856 году выдвинул французский профессор-правовед и общественный деятель Эдуар де Лабулэ во время встречи с молодым скульптором Фредериком Огюстом Бартольди.

Массивную чугунно-стальную опору и промежуточный поддерживающий каркас поручили спроектировать инженеру Густаву Эйфелю - будущему создателю Эйфелевой башни.

Весной 1885 года, после месячного путешествия, французский военный парусник "Изер" привез скульптуру в Нью-Йорк. За четыре месяца статую собрали и торжественно открыли 28 октября 1886-го.

Теперь эта скульптура считается национальным памятником США, символом свободы, демократии и справедливости. Высота статуи Свободы от земли до верхушки факела - 93 метра.

Репродукции скульптуры сегодня распространены по всему миру. Интересно, что в Украине была установлена самая маленькая в мире статуя Свободы, созданная скульптором Михаилом Колодко и архитектором Александром Безиком. 30-сантиметровую скульптуру вылили из бронзы и поставили в Ужгороде на парапете пешеходного моста.

А на фасаде бывшего дома уездного староства в Дрогобыче установили двухметровую скульптуру статуи Свободы, изображающую не женскую, а мужскую фигуру. Обнаженного юношу с факелом и букетом подсолнухов частично прикрывает шлейф развевающейся ткани.

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Перевод: Катерина Комолова