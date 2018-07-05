В Нью-Йорке активистка залезла на Статую Свободы (фото)

Снять активистку оттуда насильно – не представляется возможным из-за риска падения.

В Нью-Йорке в среду, 4 июля, женщина взобралась на подножие статуи Свободы, откуда ее пытаются снять правоохранители.

Как пишет Голос Америки, группа активистов забралась на пьедестал знаменитой Статуи Свободы в нью-йоркской бухте с плакатами, которые гласили: «Расформируйте ICE» (так сокращенно называется в Америке Иммиграционная и таможенная полиция – Immigration and Customs Enforcement).

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Службе безопасности комплекса пришлось спешно начать эвакуацию Острова Свободы, на котором размещается статуя, и удалить с него всех многочисленных посетителей. Тем временем, сотрудники полиции арестовали семерых участников акции.

С восьмым нарушителем – женщиной неизвестного возраста – пришлось сложнее: на момент последних сообщений, пришедших после 17:00 по нью-йоркскому времени, она забралась наверх, к самому подножию статуи, которое находится на высоте примерно 15 этажей. Снять активистку оттуда насильно – не представляется возможным из-за риска падения, поэтому пока что полиция пытается успокоить ее до прибытия бригады психологической помощи.

В какой-то момент, камеры новостных агентств зафиксировали, как полицейские передали женщине бутылку воды – в Нью-Йорке сегодня жаркий день – но намерений сдаться полиции активистка не проявила.

Комментаторы уже назвали инцидент хорошо спланированной акцией. Место акции является символичным: 4 июля Статую Свободы обычно посещает повышенное количество туристов, она фигурирует в новостных сводках СМИ, и для демонстрантов это была хорошая возможность привлечь внимание публики к проблемам нелегальных иммигрантов.

Согласно последним сообщениям, полиция устанавливает, кто был организатором протеста, и не планируется ли провести подобные акции где-нибудь еще. Вдобавок, существует риск того, что нечто подобное могут устроить другие группы, недовольные иммиграционной политикой Белого дома.