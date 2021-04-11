В Бразилии строят новую статую Христа. Она будет выше знаменитой статуи в Рио-де-Жанейро.
Читайте такжеВ ОАЭ выбрали первую женщину-астронавта в истории страныОб этом пишет BBC.
Статуя в городе Энкантадо будет иметь высоту 43 метра, что сделает ее третьей по высоте статуей Иисуса в мире.
На прошлой неделе рабочие закончили монтаж головы и рук.
Строительство инициировал местный политик Адроальдо Конзатти, умерший в марте от коронавируса.
Проект стоимостью 350 000 долларов планируют завершить в этом году. Его строительством занимается Ассоциация друзей Христа. Необходимую сумму собрали с помощью пожертвований.
$350,000 Christ statue being built in south of Brazil. "The idea came from local politician Adroaldo Conzatti, who died in March with Covid-19," says BBC. https://t.co/3pPTneUisU— Dom Phillips (@domphillips) April 11, 2021
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