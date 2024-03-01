По его словам, французы не будут умирать за Украину на фронте.

Франция не будет отправлять свои войска в Украину для непосредственного участия в боевых действиях.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Стефан Сежурне в эфире France Inter.

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска", - сказал Сежурне..

Вместе с тем глава МИД Франции отметил, что "установлены четкие рамки: победить Россию, не ведя против нее войны". "В этом контексте ничего не исключено", - отметил он.

Сежурне отметил, что Владимир Путин усилил ядерную угрозу из-за того, что партнеры продолжают поддерживать Украину. По его словам, "есть форма торможения этой угрозы со стороны России". ".

Вероятность отправки в Украину войск НАТО

Недавно Макрон заявил, что страны-члены Евросоюза обсуждают вопрос возможной отправки своих солдат в Украину в будущем. Он отметил, что консенсуса в этом вопросе еще не достигли.

Сразу после этого ряд стран НАТО выступили с заявлениями, что не рассматривают отправку своих войск в Украину и их участие в войне с Российской Федерацией.

Российский диктатор Путин, комментируя эти слова во время послания к Федеральному собранию РФ, снова пригрозил миру ядерной войной и "трагическими последствиями".

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