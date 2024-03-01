Он отметил, что обсуждение этого вопроса в Париже заняло минимум времени.

Фиала

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что "никто в Европе" не собирается вводить войска в Украину. Во время саммита по помощи Украине в Париже этот вопрос обсуждали минимум времени.

Как сообщил Фиала в комментарии CTK, идею предложил французский президент Эммануэль Макрон.

"Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, но не воевали там, а помогали в обучении", - пересказал Фиала идеи Макрона.

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По его словам, подавляющее большинство участников саммита в Париже пришли к выводу, что вопрос направления войск не будет обсуждаться или даже рассматриваться дальше.

"Что это не тема, потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема. Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину", - заявил Фиала.

Чешский премьер также заметил, что не нужно "драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в том виде, в котором они интерпретируются".

Вероятность отправки в Украину войск НАТО

Недавно Макрон заявил, что страны-члены Евросоюза обсуждают вопрос возможной отправки своих солдат в Украину в будущем. Он отметил, что консенсуса в этом вопросе еще не достигли.

Сразу после этого ряд стран НАТО выступили с заявлениями, что не рассматривают отправку своих войск в Украину и их участие в войне с Российской Федерацией.

Российский диктатор Путин, комментируя эти слова во время послания к Федеральному собранию РФ, снова пригрозил миру ядерной войной и "трагическими последствиями".

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