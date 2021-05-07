Альянс не будет воевать за Украину, но ему все равно придется быстро укрепить восточных союзников.

Этой весной Россия стянула 80 тысяч солдат и тысячи бронемашин к границам Украины. Теперь НАТО мобилизует 28-тысячное войско для проведения долговременной серии военных учений. И, как можно догадаться, пройдут они недалеко от Украины.

Обучение Defender Europe 21 - лишь ежегодные учения, которые планировали давно. Но их география не случайна, - пишет Forbes. НАТО и США в частности решительно настроены отвечать на российские развертывания войск в точках, где Россия наиболее агрессивна.

"Учения Defender Europe должны закончиться в июне, но не раньше, чем смогут продемонстрировать готовность объединенных сил, их летальность и взаимодействие, подтверждая обязательства США перед нашими союзниками и партнерами. Это также необычайная возможность подчеркнуть замечательную работу, которую наши мужчины и женщины исполняют ежедневно в регионах: Балканском и Черноморском в частности, но также по всей Европе и в Африке", - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Читайте такжеBloomberg: Черное море-следующее поле битвы между Украиной, Россией и СШАИздание напоминает, что после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе Москва постоянно стягивала и отводила войска к украинской границе. В последнее время в Кремль пытался найти решение для особо острой проблемы с питьевой водой. Украина фактически контролирует ее поток в Крым, который за семь лет российского контроля превратился в большую военную базу.

Украина на протяжении последних лет увеличила расходы на армию. Однако, она все еще слаба по сравнению с Россией. Из-за страха спровоцировать Кремль, НАТО до сих пор не предложил Киеву членство в альянсе. Зато Украина, как и Грузия, остаются партнерами оборонной организации.

Имея такой статус, Украина отправляет наблюдателей на учения НАТО. И Defender Europe 21 не исключение. В учениях принимают участие войска или наблюдатели 26 стран. Никакие соглашения не гарантируют мобилизацию сил НАТО для защиты Украины от прямой атаки. Но можно точно сказать, что российское вторжение в любой точке у восточного фланга альянса спровоцирует мощную реакцию западного альянса.

Однако, он самый слабый именно на востоке, где страны-участницы относительно малы и беднее, чем западные союзники. К таким можно отнести Литву, Латвию и Эстонию в Балтийском регионе, а также Болгарию, Венгрию, Румынию и другие балканские страны вблизи Черного моря.

"Если в Украине вспыхнет война, НАТО потребуется перебросить силы с запада на восток. Наибольшее подкрепление может поступить из США. Это объясняет, почему ранние фазы учений Defender Europe 21 в основном посвящены логистике", - говорится в статье.

Читайте такжеЕвросоюз обсуждает создание военных сил быстрого реагирования - СМИПервая фаза маневров началась в марте, когда Транспортное командование США доставило тысячи бронемашин и тонны грузов из Америки в порты по всей Европе, в частности в Албанию, Хорватию, Грецию и Словению на южном фланге НАТО. Наиболее впечатляет применение грузовых кораблей включительно с 290-метровым судном класса Bob Hope. Оно доставило боевую группу 53-й пехотной бригады армии США из Джексонвилля в порт Дуррес в Албании.

В албанском порту экипаж Bob Hope и транспортные войска американской армии провели симуляцию разгрузки в боевых условиях. Делая вид, что вражеская атака повредила портовые сооружения, американские военные построили временный плавучий причал и переправили с его помощью бронетехнику на десантные и другие корабли, с которых они в итоге высадились на побережье.

После высадки, американские солдаты разойдутся по всей Южной и Восточной Европе, где они объединятся с войсками других стран НАТО для проведения боевых маневров и других тренировок. В июне весь начнется обратный процесс. Корабли загрузят войска и оборудование, после чего отправятся в США. А лидеры НАТО надеются, что это будет четким заявлением о способности войск преодолевать большие расстояния и появляться там, где и армия России.

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Перевод: Лесь Дымань