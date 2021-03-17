Украинские военные боятся, что Москва решит пойти в наступление с оккупированного полуострова ради воды.

Дождей почти не было годами и из Украины больше ничего не течет. Нехватка воды в Крыму - результат российской оккупации. И она угрожает жителям полуострова.

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что после российской аннексии Крыма прошло уже семь лет. 16 марта 2014 года Москва "присоединила" украинский полуостров вопреки международным протестам. Теперь в Крыму заканчивается питьевая вода. И празднование "воссоединения" с Россией не было радостным.

В 2014 году Украина также перекрыла Северо-Крымский канал, заблокировав поставки воды с материковой части страны. Из-за этого, а также из-за отсутствия дождей полуостров высыхает. Именно поэтому так называемый глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов приказал экономить драгоценный ресурс. Многие крымские регионы, включая курортные, такие как Ялта и Алушта, уже несколько месяцев получают воду только в течение определенного часа. Последние три года в Крыму было очень мало дождей.

Пустые резервуары

"Даже если осадки будут, вода сразу уйдет в высохшую землю", - сказал Аксенов.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму пересохли два водохранилищаВлага не потечет в резервуары. Он призывает людей на полуострове быть бережливыми, чтобы сохранить драгоценную воду на лето, когда ожидается наплыв туристов из России.

"Так люди смогут заработать деньги благодаря нашим гостям", - добавил глава оккупационной власти.

Российское правительство создало план обеспечения Крыма водой, выделив на это примерно 558 миллионов евро. Согласно им, на полуострове будут сверлить колодцы для откачки подземных вод, отремонтируют водопроводы и, самое главное, ожидается строительство системы опреснения морской воды.

До аннексии Крыма 85% потребностей почти 2 миллионов жителей удовлетворяла вода из Днепра. Но после закрытия Северо-Крымского канала ни капли из реки не попало на полуостров. В эфире украинского телеканала "Дом" эколог Маргарита Литвиненко сказала, что не видит возможности для России обеспечить Крым водой из местных источников. Будучи жительницей Севастополя, она пояснила, что водяной щит в регионе уже опустился глубже на 20-25 метров. Вдобавок, опреснение морской воды - дорогостоящий и долгий процесс. Из-за санкций, которые ввел Запад, у российских чиновников нет доступа к важным технологиям.

Читайте такжеРеки покидают полуостров: масштабы экокатастрофы в Крыму показали на фотоМногие крымчане пишут в интернете о высохших руслах рек и почти пустых водохранилищах. Они рассказывают, что пытаются самостоятельно собирать дождевую воду или набирать и запасаться водой, которую подают на час. Такие новости в Киеве воспринимают с одобрением. В конце концов, поставка воды уже давно считается главной причиной, почему Крым может принадлежать только Украине, а не России.

В 1954 году генсек СССР Никита Хрущев передал контроль над Крымом Украинской ССР. Международный закон рассматривает полуостров как часть Украины. Поэтому чиновники в Киеве настаивают, что во всех бедах, которые возникли сейчас, виновата Москва. Недостаток воды также усиливается из-за большого российского военного присутствия. Десятки тысяч российских солдат теперь базируются на полуострове.

Вдобавок, как отметил представитель президента Украины по вопросам Крыма Антон Кориневич, по меньшей мере 300 тысяч российских граждан из других частей РФ переселились в Крым. Он добавил, что без возвращения россиян домой не может быть и речи о возобновлении поставок воды.

Украинское военное командование обеспокоено ситуацией. В недавнем интервью контр-адмирал Алексей Неижпапа не исключил возможность, что Россия может пойти в атаку с территории Крыма. По его словам, существует опасность, что Москва решит попытаться грубой силой получить себе доступ к питьевой воде.

"Мы готовимся к этому. Как только мы увидим, что канал начали ремонтировать в Крыму, это будет серьезный сигнал о том, что Россия готовится к большой конфронтации", - сказал он.

Германия призывает вернуть Крым

На седьмую годовщину аннексии федеральное правительство Германии вновь призвало Россию вернуть полуостров под контроль Украины.

Читайте также"Украдено": возле консульства России в Харькове повесили билборд с Крымом (фото)"Мы призываем российское правительство уважать права человека и отпустить всех политических заключенных, а также восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма. Прибегнув к этой аннексии, Россия нарушила фундаментальные принципы международного закона и поставила послевоенный порядок в Европе под вопрос", - заявил пресс-секретарь правительства Стаффан Зиберт.

Der Spiegel напоминает, что Евросоюз ввел санкции против России за аннексию украинского Крыма. И они действуют до сих пор.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Перевод: Лесь Дымань