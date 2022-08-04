Перед мэрией и в порту города также поднимают украинский флаг.

В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от российской границы, с 5 августа будут ежедневно включать гимн Украины.

Об этом сообщил мэр города Киммо Ярва, пишет Yle.

Гимн будет играть с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina в 19:30.

"Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта", - объяснил это решение Ярва.

Также перед мэрией и в порту города теперь поднимают флаг Украины.

Издание отмечает, что в соседнем городе Иматра украинский гимн включают с конца июля.

Напомним, что ранее парламент Финляндии утвердил законопроект, который позволит возвести заграждение на границе с Россией. Сейчас она обозначена только знаками и пластиковыми полосами в лесной зоне.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры, но Турция заблокировала этот процесс.

На саммите НАТО их официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед этим между скандинавскими странами и Турцией был подписан меморандум, обязывающий оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности.

Сначала в России угрожали Финлядии и Швеции из-за их намерения вступить в НАТО, однако уже в конце июня российский диктатор Путин заявил, что "они могут присоединиться к чему угодно".

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