Это связано с участившимися случаями нелегальной миграции, и власти Финляндии считают, что это может быть спланированной кампанией со стороны России.

Власти Финляндии собираются закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев. Как сообщает Yle, об этом заявила глава МВД страны Мари Рантанен.

"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — сказала Рантанен.

По ее словам, это позволит "бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения".

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Такие опасения связаны со значительным ростом пересечений юго-восточной границы Финляндии, и часто речь идет о нелегальной миграции, когда люди прибывают на границу без документов. В основном этобеженцы из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, которые пытались пересечь границу со стороны России.

Власти Финляндии считают, что это может быть спланированной кампанией со стороны России. Отмечается, что российские пограничники пропускают лиц, не имеющих документов для въезда в Финляндию, через свои КПП, хотя не должны этого делать, и даже помогают просителям убежища добраться до границы.

Отношения Финляндии и России

На днях финские власти уже ввели дополнительную ограничительную меру - запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. До этого Финляндия запретила въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

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