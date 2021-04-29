Коллекцию игрушек мужчина собирал в течение 45 лет.

Житель Филиппин Лаг Персивал попал в Книгу рекордов Гиннеса за огромную коллекцию игрушек из фаст-фудов, которую он собирает с 5-летнего возраста.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеИгрушку Mr Potato Head сделают гендерно нейтральнойСейчас мужчине исполнилось 50 лет, а в его коллекции насчитывается более 20 тысяч игрушек, собранных, в частности, благодаря усилиям родственников и друзей.

Каждый экспонат Лагу напоминает определенный период жизни, поэтому за коллекцией бережно ухаживает.

Стоимость своего сокровища филиппинец не разглашает. В будущем рекордсмен хочет открыть для игрушек целый музей.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская