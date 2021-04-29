Житель Филиппин Лаг Персивал попал в Книгу рекордов Гиннеса за огромную коллекцию игрушек из фаст-фудов, которую он собирает с 5-летнего возраста.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеИгрушку Mr Potato Head сделают гендерно нейтральнойСейчас мужчине исполнилось 50 лет, а в его коллекции насчитывается более 20 тысяч игрушек, собранных, в частности, благодаря усилиям родственников и друзей.
Каждый экспонат Лагу напоминает определенный период жизни, поэтому за коллекцией бережно ухаживает.
Стоимость своего сокровища филиппинец не разглашает. В будущем рекордсмен хочет открыть для игрушек целый музей.
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