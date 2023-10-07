На ближайшие дни отвлечение внимания от войны в Украине будет.

Ситуация в Израиле может в определенной степени отвлекать внимание от войны в Украине, но мы уже и так уже давно не в центре внимания.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН политолог Владимир Фесенко по поводу ситуации в Израиле, где ХАМАС перешел границе и атакует.

Он отметил, что наша война стала обыденностью для мира уже в течение 2023 года. "Не стоит считать, что мир думал только об Украине, а сейчас будет думать еще и об Израиле. Безусловно, что это главная новость сегодняшнего и возможно ближайших дней - война между палестинцами и Израилем, будет в определенной степени отвлекать внимание от нас, но это не повлияет и не прекратит помощь", - подчеркнул Фесенко.

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Говоря о событиях в Израиле, он не исключил, что руководство палестинских боевиков действует в координации либо с Ираном, либо с некоторыми другими радикальными исламскими режимами и силами на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о тех, кто хотели обострить ситуацию, чтобы сорвать возможные договоренности по признанию Израиля. "Думаю, что удар направлен именно на это. Будет обострение ситуации на Ближнем Востоке. Здесь есть контрагра палестинцев, возможно, и Ирана против договоренностей, которые готовились о признании Израиля Саудовской Аравией", - отметил Фесенко. При этом добавил, что здесь прослеживаются и определенные интересы России, которая сблизилась с Ираном. По его словам, Россия заинтересована в создании хаоса в международной ситуации, чтобы отвлечь внимание от преступлений в Украине, от террористического обстрела мирных жителей на Харьковщине, где погибло более 50 жителей села Гроза.

"Пусть не прямо, но определенные российские интересы здесь могут присутствовать именно с точки зрения хаотизации международных отношений и ситуации на Ближнем Востоке. Это и попытка повлиять на противоречия в США и в Европе, в определенной степени отвлечь внимание от Украины. Кардинальных негативных последствий от этого не будет, но определенные информационно-политические выгоды от этого Россия будет иметь", - отметил Фесенко.

При этом политолог подчеркнул, что переключение информационного внимания на ситуацию в Израиле не означает, что мир забудет о войне России против Украины и тем более не означает, что наши союзники прекратят помощь.

Фесенко считает, что обострение ситуации в Израиле временное. "Не первое и далеко не последнее такое обострение, но сейчас масштабы большие, потому что если раньше были просто ракетные удары, то теперь – военная атака, заложники, пленные. Израиль будет мстить. Здесь прямое проявление войны - атака была", - сказал он.

Что происходит в Израиле сейчас

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. Боевики ХАМАС перешли границу Израиля.

Впервые за 50 лет ЦАХАЛ объявил, что находится в состоянии войны. Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва. Главный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Агари заявил, что в стране объявлено военное положение.

Минздрав страны сообщил, что по состоянию на 13:00, в больницы доставлены не менее 545 раненых в результате ракетных обстрелов и атак террористов. Там добавили, что все больницы в радиусе до 80 км от границы Газы работают в условиях повышенной готовности.

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