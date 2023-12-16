В новом пакете санкций отмечено, что Словакия не будет обязана соблюдать эмбарго в отношении российской нефти.

Евросоюз одобрил на один год исключение из санкций, позволяющее Словакии использовать российскую нефть. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По словам Фицо, в новом пакете санкций отмечено, что Словакия не будет обязана соблюдать эмбарго в отношении российской нефти. Исключения будут действовать в течение года.

"Мы одобрили пакет санкций, который содержит чрезвычайно важное исключение для нас, это исключение на использование российской нефти для производства", – сказал Фицо журналистам на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

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Премьер добавил, что он доводил до министерств Словакии положения нового пакета санкций. Члены правительства страны не нашли в нем негативных для экономики страны моментов.

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В начале августа болгарские чиновники заметили нечто, в законности чего они не были уверены. Российская нефть поступала в страну по цене выше 60 долларов, то есть выше установленного потолка цен.

София получила исключение из санкций ЕС для того, чтобы страна не столкнулась с острой нехваткой энергии. Но таможенники хотели знать наверняка, поэтому обратились к чиновникам ЕС с просьбой "разъяснить ситуацию".

4 августа они послали электронное письма и получили ответ: "Сырая нефть, импортируемая на основании этих отступлений, не обязательно должна быть по цене 60 долларов за баррель или ниже".

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