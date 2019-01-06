Россия провела ракетные стрельбы в аннексированном Крыму

Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

Оккупанты в Крыму провели учения ракетных комплексов "Бал", которые расположены на аннексированном полуострове.

Об этом сообщает "РИА Новости". Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

"Ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в короткие сроки может развернуть войска и существенно нарастить численный состав боевых подразделений в случае угрозы прямого вторжения со стороны Российской Федерации.