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Россия провела ракетные стрельбы в аннексированном Крыму

17:29, 06 января 2019
Общество
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Военные РФ учились наносить условные ракетные удары / фото flickr.com/photos/nothingpersonal

Об этом сообщает "РИА Новости". Среди других задач российские военные отработали нанесение ударов по морским целям.

"Ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения является совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в короткие сроки может развернуть войска и существенно нарастить численный состав боевых подразделений в случае угрозы прямого вторжения со стороны Российской Федерации.

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Теги: #Крым#Россия#учения