Соответствующая резолюция должна быть принята на следующей неделе.

Буденстаг признает сталинский Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter. По его словам, соответствующая резолюция будет принята уже на следующей неделе.

"Все демократические фракции Германии договорились о том, что на следующей неделе будет принята важная совместная резолюция о Голодоморе. Решено: Бундестаг расценивает это как геноцид", - сообщил он.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила это в Twitter.

"В Голодоморе миллионы украинцев погибли от систематического голода. Спасибо, Дмитрий Кулеба, за то, что побудили нас назвать это преступление его нынешним названием: геноцид. Спасибо всем, кто продвигал это в немецком Бундестаге", - добавила она.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало отрывок из проекта резолюции.

"Голодомор должен присоединиться к списку бесчеловечных преступлений, совершенных тоталитарными системами, в ходе которых были убиты миллионы человеческих жизней в Европе, особенно в первой половине 20-го века. Население всей Украины, не только в зерновых регионах, пострадало от голода и репрессий. Это соответствует историческому и политическому определению геноцида с сегодняшней точки зрения", - говорится в нем.

Признание Голодомора геноцидом

Как известно, на данный момент сталинский Голодомор признали геноцидом 22 государства: Австралия, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Украина, Португалия, США, Венгрия, Чехия, Молдова, Румыния и Ирландия.

Другие страны осудили Голодомор как акт истребления человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом или почтили память его жертв: Андорра, Аргентина, Испания, Италия, Словакия, Чили и Израиль.

Летом 2020 года депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщала, что в Германии нет единодушия относительно признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом.

В октябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский попросил его поспособствовать признанию Бундестагом сталинского Голодомора как геноцида украинского народа.

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