Европарламент дал согласие на упрощение визового режима с Беларусью

Также было принято соглашение о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения на территории ЕС или в Беларуси.

Европейский парламент рекомендовал Евросоюзу принять соглашение с Беларусью об упрощенной процедуре выдачи виз.

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Как сообщает "Немецкая волна", за это на пленарном заседании в Брюсселе проголосовали 634 евродепутата, против выступили 48 парламентариев, воздержались четыре.

Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС. От уплаты визового сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, лица с инвалидностью, школьники, студенты, представители организаций гражданского общества.

Как и сейчас, заявители должны будут объяснить цель поездки. Но для ряда категорий лиц перечень необходимых документов сократят. Это будет касаться, например, бизнесменов, водителей транспорта при международных перевозках, журналистов, а также людей, которые отправляются в ЕС с научной или творческой целью. Предусмотрена и возможность выдачи многократных виз сроком на один год или на пять лет.

Граждане стран ЕС могут посещать Беларусь без визы сроком до 30 дней. Условие для этого - въезд через аэропорт Минск.

Также Европейский парламент поддержал соглашение о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения. Его поддержали 560 евродепутатов, 117 голосовали против, а 13 воздержались.

Этот документ был одним из условий упрощения визового режима. Согласно ему, Беларусь соглашается принимать своих граждан, если они не имеют разрешения находиться на территории ЕС или если они утратили такое право. То же касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц, если у них нет отдельного разрешения на пребывание на территории ЕС.

Государства ЕС будут иметь такие же обязательства перед Минском.

Переговоры по этим двум соглашениям начались в 2014 году. Их завершили шесть лет спустя. Документы подписали в январе 2020 года.