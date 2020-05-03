По состоянию на 2 мая в Беларуси зафиксировано 15 828 инфицированных коронавирусом. Умерли 97 человек, выздоровели 3117.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая не будет отменен, неcмотря на распространение коронавируса.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем", - сказал глава государства.

"Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - добавил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 мая в Беларуси зафиксировано 15 828 инфицированных коронавирусом. Умерли 97 человек, выздоровели 3117.