Союзники Вашингтона по НАТО в Европе по-прежнему сильно зависят от США.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются заставить президента США Дональда Трампа стать частью их плана по защите Украины. При этом, как пишет обозреватель The Telegraph Дэниэл ДеПетрис, Макрон и Стармер, при этом, несмотря на обещания Великобритании и Франции увеличить расходы на оборону способность Европы справиться с украинским вопросом самостоятельно вызывает скепсис.

Европейские страны уже выделили почти 62 миллиарда евро на вооружение украинских военных с начала войны. Однако размещение войск на Украине и обещание защищать страну, очевидно, будет гораздо более масштабной и дорогостоящей задачей.

Как отмечает аналитик, Макрон и Стармер, похоже, считают, что европейцы справятся с этой задачей. Это возможно, если администрация Трампа предоставит помощь в виде поддержки с воздуха, разведки, рекогносцировки и наблюдения или противовоздушной обороны. Но это будет зависеть от согласия Вашингтона защищать Украину и ее европейских партнеров в случае нарушения Россией любого перемирия — а именно этого администрация Трампа хочет избежать.

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"Уберите США из уравнения, и европейские силы поддержки в Украине рискуют стать почти опасно проблематичными… Союзники Вашингтона по НАТО в Европе по-прежнему сильно зависят от США, включая, помимо прочего, возможности нанесения ударов большой дальности, командование и управление, ISR — в частности, спутниковую связь — и дозаправку в воздухе. Производство боеприпасов в Европе также по-прежнему не на должном уровне", - пишет он.

Кроме того, европейские армии имеют ограниченное количество современных систем ПВО, и некоторые европейские государства — такие как Германия и Польша — не хотели бы предоставлять их Украине из-за опасений по поводу собственной уязвимости. Европейский союз также не уложился в свои сроки по поставке одного миллиона 155-мм артиллерийских снарядов украинской армии и был вынужден искать их на складах бывших государств Варшавского договора.

Проблемы с кадрами

В целом, в Европе насчитывается около полутора миллионов действующих военнослужащих, поэтому найти 30 000 военнослужащих для укомплектования сил обеспечения безопасности на Украине не должно быть проблемой.

Но эти цифры не учитывают политические реалии. Германия, например, может не согласиться участвовать, если США не будут вовлечены. Другие, страны, такие как Венгрия, вообще не будут участвовать. Третьи, такие как Италия и Испания, могут внести символический вклад, чтобы обеспечить солидарность, но, у них есть свои более высокие приоритеты, такие как пресечение нелегальной миграции и поддержание безопасности в Средиземноморье. У британцев также не так много свободных войск; любые развертывания вынудят Лондон перераспределить ресурсы из других миссий НАТО.

Ответ на вопрос, будут ли европейцы на самом деле обеспечивать прекращение огня против России, определит, насколько действительно важна безопасность Украины для континента, подытоживает аналитик.

Европа и США в войне в Украине

Европейские лидеры пытаются усовершенствовать "искусство убеждения", чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. При этом политики пытаются найти баланс между тем, чтобы польстить Трампу, и тем, чтобы выбрать подходящий момент для отстаивания своей позиции.

Как писал Reuters, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

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