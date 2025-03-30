В Украину уже скоро может приехать европейская военная группа для решения этого вопроса.

Европейские страны планируют отправить военную группу в Украину в ближайшие недели, чтобы определить необходимое количество миротворческих войск и места их размещения. Они также проведут консультации с Украиной по вопросам усиления ее армии для защиты будущей линии фронта.

Европейский фокус смещается на военно-воздушные и морские силы, пишет The Washington Post. Военные руководители указывают на ограничения крупномасштабного развертывания наземных войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования в воздушном пространстве Украины или в Черном море.

"Военные планировщики из десятков стран выступают с предложениями о содействии во всем — от логистики и командования до развертывания сил на суше, в воздухе и на море", — заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер.

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Тем не менее, несмотря на долгие переговоры, европейские лидеры пока не сделали публичных обязательств, поскольку остаются сомнения, заинтересованы ли США в поддержке такой инициативы. Кроме того, некоторые страны скептически относятся к развертыванию войск без обещания США вмешаться в случае нападения России, все же надеясь на поддержку США в виде противовоздушной обороны, разведданных и тяжелой авиации.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп не исключает поддержки США и что "все усилия предпринимаются в полной гармонии с американскими партнерами, которые заинтересованы в этом подходе и сказали, что он им нравится".

Контроль за прекращением огня, по словам чиновников, будет осуществляться с помощью спутникового наблюдения, миротворцев ООН или других наблюдателей, включая страны, которые Россия считает "нейтральными". Эта задача не будет возложена на европейские силы, которые могут быть размещены вокруг ядерных объектов, военных баз или правительственных учреждений.

Другие новости о миротворцах для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что план Британии и Франции по миротворцам в Украине рушится без поддержки США. После многочасовых переговоров ни одна страна не взяла на себя публичное обязательство направить войска

Кроме того, в РФ высказались об отправке миротворцев. В Кремле считают, что это якобы "затянет конфликт". По словам российского сенатора Григория Карасина, встреча американской и российской делегаций в Эр-Рияде была "конструктивной и спокойной, но не очень результативной".

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