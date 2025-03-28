По мнению Згурца, партнеры будут обсуждать стратегию "стального дикобраза".

Отправки европейских войск в Украину не будет, пока не наступит перемирие, на которое РФ сейчас не настроена. Как считает директор Defense Express Сергей Згурец, боевые действия будут продолжаться как минимум в течение 2025 года. В частности, в эфире "Эспрессо" он прокомментировал информацию о том, что в Киев собираются союзники Украины из Франции, Великобритании, Германии, чтобы обсудить дальнейшие действия "коалиции желающих" и то, что в одном из вариантов потенциального размещения иностранной группировки называют Киев и Одесскую область. По словам Згурца, размещение после перемирия иностранных военных на территории Украины - отдаленная перспектива, которую на самом деле, вряд ли, пока можно воспринимать как реалистичную.

"Пока мы находимся в условиях, пока враг продолжает осуществлять атакующие действия по всем направлениям. И в этих условиях вряд ли любая европейская страна решится на отправку своих контингентов в Украину", - сказал Згурец.

Он пояснил, что во всех "пунктах" говорится, что иностранные военные могут быть отправлены в Украину после достижения определенного перемирия, на которое Кремль пока не настроен, а Украина не собирается сдавать свои позиции. То есть, сейчас все в значительной степени решается на поле боя. Однако в любом случае, по словам Згурца, мы ожидаем, что в ближайшее время в Киев приедет определенная группа из Британии и Франции, и состоятся определенные обсуждения по украинской армии. В то же время это надо рассматривать в контексте "белой книги" обороны Европейского Союза, которая была представлена на прошлой неделе. Там определяются подходы, которые должны быть направлены со стороны Европейского Союза на усиление обороны и военных возможностей Украины.

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"В том отчете есть интересный момент - Украина должна реализовать концепцию дикобраза для защиты своей территории. Думаю, сейчас эта стратегия дикобраза будет обсуждаться на этих встречах, потому что те подходы, которые введены в стратегии дикобраза в этой белой книге ЕС, они несколько недостаточны для реальных оборонных возможностей Украины", - сказал Згурец.

По его словам, стратегия "стального дикобраза" предусматривает гибкие мобильные силы, которые, условно говоря, за счет скорости, могут сдерживать продвижение противника. Однако такая стратегия недостаточна для наших условий, в том числе потому, что мы уже создаем систему сдерживания, которая основывается на дальнобойных ударах, а это то, "чего сейчас у Европейских стран не хватает". Поэтому, как считает Згурец, визиты иностранных партнеров будут направлены на то, чтобы усовершенствовать стратегию, не ожидая перемирия, которое позволит ввести в Украину миротворческий контингент.

"Думаю, в течение этого года, и в следующем году будет продолжаться непростая фаза на линии фронта, где и Российская Федерация, и Украина будут полагаться на потенциал на линии фронта", - подчеркнул Згурец.

Миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, объединение стран, оказывающих поддержку Украине в войне, которую в 2022 году начала РФ, возглавляют Франция и Великобритания. В "коалицию желающих" входят около трех десятков государств - европейские страны, Турция и Канада.

По данным The New York Times по итогам саммита "коалиции желающих", европейские страны обещают поддержку Украине, но не могут прийти к согласию относительно возможного ввода войск. Некоторые государства рассматривают вариант введения сил успокоения в Украине после окончания боевых действий, но президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что формат миссии еще не определен.

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