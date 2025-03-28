В частности, стороны обсуждали механизмы контроля над реализацией "Черноморской инициативы".

Россия выступает против размещения иностранного миротворческого контингента на территории Украины. В Кремле считают, что это якобы "затянет конфликт". Об этом заявил российский сенатор Григорий Карасин в эфире "России 24".

По его словам, встреча американской и российской делегаций в Эр-Рияде была "конструктивной и спокойной, но не очень результативной".

"Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече", - сказал Карасин.

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Сенатор отметил, что РФ и США обсудили механизмы контроля над реализацией "Черноморской инициативы" на случай ее возобновления. Он поделился, что стороны также обсуждали подключение некоторых российских банков к SWIFT. Тем не менее точные сроки пока не утверждены.

"На встрече с США обсуждался доступ РФ к портам для экспорта сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к SWIFT, американцы отнеслись к этому спокойно", - заверил сенатор.

Кроме того, Карасин добавил, что представители США выдвигали некоторые "неприемлемые для России предложения" и несколько раз созванивались с руководством в Вашингтоне.

"Представители Штатов сначала пытались изобразить парламентеров, решающих за обе стороны, но поняли, что с российской стороной это не пройдет", - подчеркнул он.

Карасин также сказал, что позитивные результаты по "украинскому урегулированию" могут быть либо в конце этого года, либо не в этом году.

Переговоры в Эр-Рияде - важные новости

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что в Эр-Рияде РФ не захотела говорить о прекращении ударов по гражданским объектам. Участники переговоров от РФ сказали, что якобы не имеют мандата для обсуждения этого вопроса.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, о чем договорились Украина и США во время переговоров в Эр-Рияде. Он отметил, что встреча была "логическим продолжением успешных консультаций с США в Джидде".

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