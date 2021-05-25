Количество зданий сократится до 25 / фото REUTERS
К 2030 году Европейская комиссия хочет закрыть половину своих офисных помещений в Брюсселе.
Об этом заявил еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Хан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Количество зданий сократится до 25. Это связано с решением объединить офисы и разрешить сотрудникам работать на дому после пандемии.
Такие изменения должны сделать комиссию "более экологичной" и "более цифровой".
"Мы провели опросы, и более 90% наших сотрудников выступили за два-три дня в неделю удаленной работы", - рассказал Хан.
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