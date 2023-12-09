Остальные средства останутся замороженными из-за несоответствия другим критериям верховенства права.

Европейская комиссия 12 декабря предоставит Венгрии 10 миллиардов евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза, что составляет примерно треть общего финансирования страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, "разморожение" финансирования произойдет не из-за "шантажа" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно угрожал заблокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС на саммите лидеров на следующей неделе, а из-за выполнения Венгрией реформ.

"Время неудачное, поскольку это выглядит как торг, но это не так", - сказал один из дипломат.

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Источники издания утверждают, что Европейская комиссия ничего не может сделать относительно сроков, поскольку Венгрия выполнила судебные реформы, необходимые для разблокирования части приостановленного финансирования. Остальные средства останутся замороженными из-за несоответствия другим критериям верховенства права.

"Впервые Венгрия фактически реагирует на наши запросы, и она сделала все, что касается независимости судебной системы, поэтому деньги будут высвобождены", – добавил дипломат.

Деньги для Венгрии он ЕС

Европейская комиссия одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из до сих пор замороженного фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта в помощь Украине.

По словам высокопоставленных чиновников, ЕС рассматривал возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку он стремится получить одобрение Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева.

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