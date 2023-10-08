По его словам, такой статистики жертв, раненых и заложников еще не было за историю противостояния.

Суббота, 7 октября, стала "худшим днем для гражданских жителей Израиля за всю историю". По меньшей мере 250 израильтян убиты и более 1500 ранены.

Об этом официальные лица израильской армии рассказали в комментарии The Independent.

"Это число, которого мы никогда раньше не видели. Мы никогда раньше не видели вторжения в населенные пункты вокруг Сектора Газа. ХАМАС просто решил начать войну и заплатит за это огромную цену", - сказал майор израильской армии Нир Динар, добавив, что захват израильтян в плен и заложников был "невыносимым" и "ужасным".

Как отметил Динар, ХАМАС вторгся в Израиль тремя способами - с воздуха, земли и моря. Террористам удалось уничтожить части пограничного ограждения с помощью взрывчатки, а затем загнать мотоциклы и автомобили в военные базы и населенные пункты.

"Откровенно говоря, попасть на военную базу или общину не так уж и сложно. Что должно было быть сложным, так это пробить забор. Мы вложили миллионы долларов в прочный забор и подземную стену, но они нашли выход", - сказал майор.

Нападение произошло на еврейский праздник Симхат Тора. Израильтяне проснулись от сирен, которые раздавались в южных и центральных частях страны, включая Тель-Авив и Иерусалим.

ХАМАС прорвала границу и напала на близлежащие поселения, а некоторые даже прилетели на парапланах в Израиль из Газы. Мир облетели мрачные кадры с юга Израиля. На улицах приграничного города Сдерот, захваченного боевиками, лежали тела мирных жителей.

The Independent поговорила через текстовое сообщение с израильтянами, которые находились в южных городах во время нападения. Один мужчина сказал, что они должны "молчать", потому что они прячутся в своих домах.

Заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури также сказал Al Jazeera, что группа захватила достаточно пленных, чтобы заставить Израиль освободить всех палестинских заключенных.

Заложников удерживают в кибуце Бари - израильском поселении вблизи границы с Газой. В социальных сетях появились фото, на которых видно, как вооруженные люди везут пожилую израильтянку в Газу на тележке для гольфа, а также мертвого израильского солдата, которого топчет толпа палестинцев.

Майор Динар сказал, что солдат – как мертвых, так и живых – везут в Газу: "ХАМАС публикует фотографии их военных преступлений. Вот как родители узнают, что их детей похищают в Газу: из социальных сетей. Мы все еще боремся. Это какой-то хаос".

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. Похоже, "Хезболла" присоединилась к операции ХАМАС.

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