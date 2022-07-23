Также он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько этого потребует ситуация.

Канцлер Германии Олаф Шольц написал статью на геополитическую тематику, где назвал решение Запада доверять России ошибочным. Он считает, что неправильным было покупать российские энергоносители.

Перевод статьи сделало издание "Эспрессо".

"Наша новая реальность включает возвращение империализма в Европу. Многие надеялись, что тесные хозяйственные связи и взаимозависимости принесут с собой стабильность и безопасность. Путин уничтожил эти надежды своей войной против Украины. Российские ракеты вызвали огромные разрушения не только в Харькове, Мариуполе или Херсоне, но также превратили в руины европейское и международное устройство последних десятилетий.

К тому же состояние Бундесвера и гражданских оборонных структур, а также уж слишком большая зависимость нас от российского энергетического сырья свидетельствуют, что после окончания холодной войны мы обманывались относительно собственной безопасности. Политика, экономика и большая часть общества уж слишком охотно сделали далеко идущие выводы из утверждения бывшего министра обороны, согласно которому, Германию окружают исключительно друзья. Это была ошибка. После переломного момента, которым стала атака Путина на Украину, уже ничто не будет как прежде. Поэтому все не может оставаться так, как есть!

Должны сделать так, чтобы Германия была более безопасной и более способной к сопротивлению, ЕС более независимым, а международный порядок подготовлен для будущего", - отметил Шольц.

Также он подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько этого потребует ситуация.

Ранее Шольц анонсировал льготную программу для немцев, чтобы уменьшить страдания из-за газа из РФ.

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