Отмечается, что в процентном отношении к ВВП Эстония предоставила Украине больше военной помощи, чем любая другая страна.

Эстония могла бы противостоять российскому нападению в течение двух недель до того, как подошло бы подкрепление в виде сил НАТО. Такое заявление сделал высокопоставленный эстонский командир, полковник Мати Тикерпуу, пишет Business Insider.

Эстония, население которой составляет всего 1,4 миллиона человек, заявляет, что ее расходы на оборону в 2024 году составят более 3% ВВП. Это гораздо больше, чем взносы большинства стран НАТО. В процентном отношении к ВВП Эстония также предоставила Украине больше военной помощи, чем любая другая страна.

В то же время американские, британские и французские войска часто присутствуют на эстонской тренировочной базе в 16 километрах от границы с Россией. Это является признаком усиления подхода НАТО к региону.

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Как Эстония готовится к возможному нападению РФ

В февральском интервью эстонскому национальному вещателю ERR полковник Тикерпуу заявил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет о подготовке к возможному российскому нападению. Война в Украине дала Эстонии определенный опыт, который помог ей подготовить собственные силы, сказал он.

По словам военного, беспилотники и артиллерия будут играть центральную роль в любом конфликте. Он отметил, что Россия все еще отдает предпочтение массированным "мясным штурмам", а не использованию высокоточного оружия.

Несмотря на увеличение военных расходов, возможности вооруженных сил Эстонии ограничены. Армия не имеет основных боевых танков, а единственная действующая военная авиабаза вблизи Таллинна не имеет боевых самолетов. В 2022 году министерство обороны Эстонии объявило о закупке шести реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, которые должны быть поставлены в этом году.

Согласно недавнему отчету эстонской разведки, Россия планирует разместить почти 40 000 военнослужащих вблизи границы в течение следующих лет. Эта цифра намного превышает численность вооруженных сил Эстонии, которые насчитывают 4200 военнослужащих, хотя в стране насчитывается чуть менее 40 000 подготовленных резервистов, что является результатом политики призыва в армию.

Не только Эстония: военную инфраструктуру развивают Литва и Латвия

В марте США одобрили пакет оборонной помощи на сумму 228 миллионов долларов для Эстонии и ее соседей – Литвы и Латвии. Он направлен на ускоренное развитие военной инфраструктуры.

В феврале страны договорились построить новую линию бункерной обороны вдоль их общей границы с Россией. Кроме того, резервные силы готовы развернуть дополнительные средства защиты, такие как мины и противотанковые пирамиды "зубы дракона", в кратчайшие сроки.

Эстония также является частью коалиции из шести стран, которые строят "стену из беспилотников", защищающую их границы. В то же время страны предупредили о приближении российских гибридных атак.

Страны Балтии готовятся защищаться от РФ

В мае стало известно, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) совместно с Польшей, Финляндией и Норвегией договорились о создании "стены дронов", которая будет использовать БПЛА для защиты границ с Россией.

Отмечалось, что для создания этого предохранителя страны будут использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за пограничной зоной. Также "стена дронов" будет состоять из систем защиты от дронов, чтобы предотвратить использование БПЛА из вражеских стран для контрабанды и провокаций.

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