Украинцам не стоит ждать прихода НАТО на помощь, ведь это ВСУ сейчас спасают НАТО от России.

На фронте в Украине сейчас ведут поединок две лучшие и сильнейшие армии мира. Об этом в интервью "Украинское радио. Сумы" рассказал командир 405-го отдельного стрелкового батальона Семен Салатенко.

"Украинская армия достаточно хорошо экипирована для решения любых задач. У нас нет проблем с экипировкой и даже с вооружением. Враг против нас очень мощный, хитрый, коварный, жестокий и очень непростой. Я думаю, что сейчас воюют две лучшие армии мира", - заявил он.

По мнению комбата, украинцам не стоит надеяться, что страны НАТО придут на помощь Украине в этой войне, ведь ситуация прямо противоположная: это ВСУ сейчас спасают Европу от России. Салатенко в частности приводит пример численности Сухопутных войск стран НАТО: в Германии - 60 тысяч, в Испании - 79 тысяч, в Италии около 85 тысяч, во Франции около 115 тысяч, в Великобритании - 100 тысяч.

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"То есть, в целом суммарно все Вооруженные силы всех стран Европы, включая Польшу, в сумме не равны количеству Вооруженных сил Украины. (...) В вооруженных силах стран Европы нет ни одного летчика или пилота с опытом воздушных боев против значительно более сильного противника и против плотной системы ПВО. Нет ни одного командира среднего или низкого звена с опытом боевых действий такой интенсивности, нет ни одного подразделения ударных беспилотников таких, которые есть в Вооруженных Силах Украины", - отмечает командир.

По мнению Салатенко, если Украина потерпит поражение от России, то европейские страны НАТО свою войну "проиграют очень быстро", если не вмешаются Соединенные Штаты.

"Надо ожидать, что в случае поражения Украины, будут оккупированы страны Балтии, Польша и часть Германии. Это абсолютно прогнозируемый сценарий. Россияне перестроили собственную экономику на военные рельсы, они не собираются останавливаться, денег у них хватает, их власти внутри страны ничего не угрожает. У Путина и его окружения есть единственное желание - войти в историю", - считает военный.

Война в Украине: вооружение

Как писал УНИАН, Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. По подсчетам аналитиков, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80.

Также мы рассказывали, что за более чем два года войны Украина получила от союзников около 700 танков. Но вместе с тем украинцы наладили системную работу по расконсервации и модернизации танков Т-64, и именно поэтому ВСУ до сих пор имеют достаточно много танков на вооружении, несмотря на большие потери за два года полномасштабной войны.

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