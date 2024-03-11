Россия всегда обращала большое внимание на свои контакты с Апостольской столицей.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сообщил, есть ли в окружении Папы Римского Франциска российские советники. Об этом посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш сказал в интервью для "Радио свобода".

В частности, у него спросили, согласен ли он с тезисом, который часто озвучивают политические обозреватели, политологи-международники о том, что вокруг папы очень много российских или пророссийских советников.

"Это комплексный вопрос. Да, много людей есть и в Риме, и не только в Риме, которые имеют в своем бэкграунде традицию взаимоотношений с Россией и русской церковью. И для них не так легко это оставить", - сообщил посол.

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По его словам, Россия всегда обращала большое внимание на свои контакты с Апостольской столицей.

"Поэтому эта точка зрения здесь действительно присутствует. Но я бы сказал, что это часть только ответа... Это не только какая-то абстрактная такая пророссийская аура или окружение. Это так же наследие многих представителей высшей иерархии католической, в том числе и самого папы, которые имеют определенные убеждения. И для людей в почтенном возрасте не всегда легко избавиться от тех представлений, с которыми они росли и формировались", - сказал Юраш.

Скандальное заявление Папы Римского

Папа Франциск в одном из интервью сказал, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры с РФ.

В то же время, директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни уточнил, что Франциск в интервью, говоря о войне в Украине, использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне надо капитулировать.

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