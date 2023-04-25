Это уже второй случай, когда Швеция высылает дипломатов РФ.

Власти Швеции выслали из страны пятерых дипломатов Российской Федерации. Они вели несовместимую с их статусом деятельность.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", - сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем в интервью SVT Nyheter.

Это происходит на фоне того, что в Швеции телеканалы SVT, DR, NRK и Yle должны выпустить следующий эпизод документального фильма "Война теней" об операциях российской разведки на севере Европы. Он, среди прочего, посвящен офицерам российской разведки в Швеции.

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Отмечается, что сегодня, 25 апреля, Швеция вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пять человек, работающих в посольстве, должны покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Как известно, последний раз Швеция высылала предполагаемых офицеров российской разведки в апреле 2022 года. Тогда выдворили трех дипломатов.

Выдворение российских дипломатов

18 февраля 2023 года Нидерланды объявили о высылка части российских дипломатов. Согласно сообщению на официальном сайте правительства страны, российское посольство будет сокращено после того, как переговоры с РФ зашли в тупик.

В апреле 2023 года правительство Германии приняло решение о высылке не менее 30 работников российских посольств с территории страны. Их подозревают в том, что они могли использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

Кроме того, Норвегия объявила 15 сотрудников посольства РФ персонами нон-грата.

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