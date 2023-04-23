В России обиделись на "недружественный шаг" Берлина и пообещали ответить "зеркально".

МИД Германии объяснило свое решение выслать российских дипломатов желанием "сократить присутствие российской разведки", сообщили телеканалу n-tv в МИД Германии.

"Фактически в течение последних нескольких недель Бердин ведет переговоры с российской стороной о количестве сотрудников в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российских разведчиков в Германии", - сообщили представители министерства в комментарии журналистам.

Именно с этим связан отъезд сотрудников российского посольства.

Видео дня

Выдворение российских дипломатов из Германии - что известно

В апреле 2023 года правительство ФРГ приняло решение о высылке не менее 30 работников российских посольств с территории страны.

Органы безопасности Германии считали, что дипломаты из России могли использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

В России обиделись на "недружественный шаг" Берлина и пообещали ответить "зеркально".

В субботу, 22 апреля, в Германии сел российский самолет Ил-96-300 со специальным дипразрешением, несмотря на то, что между ФРГ и Россией прекращено авиасообщение в связи с европейскими санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: