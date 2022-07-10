Обойдется такое помещение в 8 млн евро.

ЕС строит бункер для секретных переговоров против российских шпионов.

Об этом сообщает EUobserver.

Обойдется такое помещение в 8 млн евро. Это защищенное место будет расположено в Брюсселе, в котором будут проводиться встречи без российских шпионов. Помещение будет отключено от интернета.

По информации издания, в бункере смогут разместиться около 100 человек - до 34 лидеров и 34 протоколистов, а также технический и обслуживающий персонал. Он будет оснащен своей собственной связью с большим экраном и микрофонами, подключенными к безопасным кабинам для 30 переводчиков.

Объект планируется построить до 2024 года в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проводятся саммиты. Точное место еще не определено.

Напомним, Женева может стать центром российского шпионажа в Европе. Федеральная разведывательная служба Швейцарии убеждена, что в городе уже базируются агенты кремля.

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