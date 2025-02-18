МИД РФ критикует ЕС за желание участвовать в мирных переговорах.

Российский МИД выступил с обвинениями в адрес Европейского Союза, назвав его "русофобским". Как сообщают российские СМИ, такое заявление сделала 18 февраля на брифинге спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В частности, тиражируются видео, на которых представитель российского дипломатического ведомства обвиняет Европейский Союз, в том числе якобы в навязывании гегемонии в качестве "рецепта мира".

"Уже смешно это слушать, даже если бы они все-таки продолжали говорить о некой гегемонии, надо было делать определенную сноску и писать о том, что это гегемония у них уже агонизирующая. Это все не рецепты мира, это все как раз рецепты беды…" - заявила она.

Видео дня

Также Захарова утверждает: якобы европейские лидеры говорят, что "мирные" россияне не пострадали от войны.

"На Мюнхенской конференции по вопросам якобы политики безопасности, мы услышали от представителя Евросоюза слова о том, что якобы российские мирные граждане, российское гражданское население не страдает, его не убивают, и оно не получает увечий", - сказала представитель МИД РФ.

Захарова назвала союзников Украины "евроатлантическими русофобами", которые "нервозно реагируют" на российско-американские контакты и навязывают свое участие в переговорах по Украине. Захарова считает, что действия европейских лидеров, настаивающих на гарантиях безопасности Украины, - "беспрецедентное явление в международных отношениях".

"Они (контакты РФ и США, - УНИАН) вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов", - акцентирует спикер министерства.

Она также негативно высказалась в адрес верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Окончательно погрязшая в русофобском угаре глава евродипломатии Каллас договорилась до того, что начала выгораживать боевиков ВСУ…".

По словам Захаровой, Мюнхенская конференция продемонстрировала, что "Запад давно не является эталоном безопасности и демократии".

"Никаких конструктивных идей в отношении построения безопасности в мире никто не услышал. Не для этого собрались и не для этого собирались эти годы. Опять заезженная до нечленораздельных звуков пластинка о российской угрозе".

Начало переговоров о завершении войны: что говорят в Москве

Напомним, недавно в Москве заявили, что еще рано говорить о переговорном процессе в вопросе прекращения войны против Украины. Официальную представительницу российского Министерства иностранных дел Марию Захарову спросили, может ли Россия выдвинуть условием для начала переговоров прекращение поставок оружия в Украину.

Она ответила, что Кремль призывает к этому "все эти годы", и что Запад должен прекратить помощь Украине, а о переговорном процессе "пока очень рано" говорить.

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