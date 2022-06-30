Он пригрозил, что если страны не выполнят поставленное условие, то парламент Турции не будет ратифицировать вступление скандинавских стран в Альянс.

Турция согласится ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО только в случае, если скандинавские страны выполнят выдвинутые им требования.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде, сообщает Анадолу.

"Это (процесс вступления стран, - ред.) - длительный процесс, мы будем придерживаться выполнения гарантий и обязательств перед нами", - заявил Эрдоган.

"Если заявка скандинавских стран не будет одобрена парламентом Турции – процесс принятия в НАТО не завершится. Поэтому Финляндии и Швеции нужно выполнить обязательства. Эти страны должны закрыть двери для террористов... Если эти слова не будут выполнены, то пусть не обижаются. Мы предпримем соответствующие шаги... и вопрос не будет обсуждаться в турецком парламенте", - сказал турецкий президент.

Как сообщал УНИАН, перед саммитом в Мадриде Турция заявила, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум. В то же время Турция заявила, что планирует выдвинуть новые требования к этим странам.

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