Он также поблагодарил своих избирателей за то, что голосовали за его кандидатуру во время президентских выборов в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового правительства после победы на президентских выборах. В частности, вице-президентом страны стал Джевдет Йылмаз.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. Министром иностранных дел стал Хакан Фидан. В 2022 году Фидан был удостоен украинского ордена "За заслуги" III степени за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию нашего государства в мире. Примечательно, что до назначения на должность главы МИД он был главой Национальной разведывательной организации Турции.

В новое правительство Турции также вошли:

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министр национальной обороны - Яшар Гюлер;

министр внутренних дел - Али Эрликая;

министр юстиции - Йылмаз Тунч;

министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек;

министр семьи и социальных услуг - Махинур Оздемир Гекташ;

министр труда и социального обеспечения - Ведат Ишихан;

министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата - Мехмет Ожасеки;

министр энергетики и природных ресурсов - Альпарслан Байрактар;

министр молодежи и спорта - Осман Аскин Бак;

министр культуры и туризма - Мехмет Нури Эрсой;

министр национального образования - Юсуф Текин;

министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;

министр промышленности и технологий - Мехмет Фатих Качир;

министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмакли;

министр торговли - Омер Болат;

министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу.

Эрдоган также поблагодарил своих избирателей за то, что голосовали за его кандидатуру во время президентских выборов в Турции.

"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", – заявил он.

Выборы в Турции

Выборы президента в Турции состоялись 14 мая. Главным конкурентом Эрдогана считали кандидата от оппозиции – Кемаля Кылычдароглу.

О победе Реджепа Тайипа Эрдогана окончательно стало известно 28 мая. О том, что он снова стал президентом Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер.

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