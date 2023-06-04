Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового правительства после победы на президентских выборах. В частности, вице-президентом страны стал Джевдет Йылмаз.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. Министром иностранных дел стал Хакан Фидан. В 2022 году Фидан был удостоен украинского ордена "За заслуги" III степени за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию нашего государства в мире. Примечательно, что до назначения на должность главы МИД он был главой Национальной разведывательной организации Турции.
В новое правительство Турции также вошли:
- министр национальной обороны - Яшар Гюлер;
- министр внутренних дел - Али Эрликая;
- министр юстиции - Йылмаз Тунч;
- министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек;
- министр семьи и социальных услуг - Махинур Оздемир Гекташ;
- министр труда и социального обеспечения - Ведат Ишихан;
- министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата - Мехмет Ожасеки;
- министр энергетики и природных ресурсов - Альпарслан Байрактар;
- министр молодежи и спорта - Осман Аскин Бак;
- министр культуры и туризма - Мехмет Нури Эрсой;
- министр национального образования - Юсуф Текин;
- министр здравоохранения - Фахреттин Коджа;
- министр промышленности и технологий - Мехмет Фатих Качир;
- министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмакли;
- министр торговли - Омер Болат;
- министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу.
Эрдоган также поблагодарил своих избирателей за то, что голосовали за его кандидатуру во время президентских выборов в Турции.
"Я хотел бы поблагодарить моих 54 миллионов граждан, которые отразили свой демократический выбор в избирательной урне на выборах 14 и 28 мая. Я хочу выразить благодарность моим 27 миллионам 835 тысячам граждан, которые в очередной раз признали меня достойным президентства", – заявил он.
Выборы в Турции
Выборы президента в Турции состоялись 14 мая. Главным конкурентом Эрдогана считали кандидата от оппозиции – Кемаля Кылычдароглу.
О победе Реджепа Тайипа Эрдогана окончательно стало известно 28 мая. О том, что он снова стал президентом Турции, сообщил глава ЦИК Ахмет Йенер.