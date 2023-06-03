В церемонии инаугурации в Анкаре приняли участие представители 78 стран.

В субботу, 3 июня, в здании турецкого парламента в Анкаре состоялась церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как пишет Anadolu Ajansı, в церемонии инаугурации приняли участие представители 78 стран, среди них - более 20 глав государств и правительств.

Сообщается, что после торжественной части Эрдоган должен возложить венок к Мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и отправиться в Президентский комплекс. Там Эрдоган примет поздравления.

Согласно программе мероприятий, в резиденции "Чанкая" турецкий лидер даст официальный обед в честь высокопоставленных гостей и проведет брифинг. В ходе выступления на нем Эрдоган должен озвучить состав нового правительства Турции.

Выборы в Турции - что важно знать

Как писал УНИАН, Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу и снова стал президентом Турции. Окончательные результаты подсчета голосов объявил глава ЦИК Ахмет Йенер 28 мая.

Выборы в Турции прошли 14 мая, жители страны одновременно выбирали нового президента и членов парламента.

Главным оппонентом Эрдогана был кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

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