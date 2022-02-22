Президент Украины выразил своему турецкому коллеге благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы о проведении саммита государств – постоянных членов Совета безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии", - написал он.

Признание Путиным "ЛДНР"

21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники двигались по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированных регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

Украинский парламент призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи осудить решение РФ о признании независимости самопровозглашенных образований как незаконное.

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