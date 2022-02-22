Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы о проведении саммита государств – постоянных членов Совета безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии", - написал он.
Признание Путиным "ЛДНР"
21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.
Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники двигались по дорогам оккупированных городов.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".
Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России
Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированных регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.
Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.
Украинский парламент призывает правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и их парламентские ассамблеи осудить решение РФ о признании независимости самопровозглашенных образований как незаконное.