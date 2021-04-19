В среду, 21 апреля, королеве Великобритании Елизавете II исполнится 95 лет. В этот день овдовевшая королева будет окружена лишь крошечным кругом персонала.
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Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как сообщается, королева не будет выпускать новый портрет на день рождения, т.к. королева все еще будет находиться в официальном трауре по своему мужу.
Источники издания говорят, что королева, скорее всего, проведет свой день рождения, во Фрогмор-хаусе, выгуливая своих новых щенков.
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